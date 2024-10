Portal Nacional da Educação divulga terceira lista com os possíveis temas para a prova de redação do Enem 2024

(Foto: Reprodução) – Na manhã desta quinta, 17 de outubro, o Portal Nacional da Educação divulgou uma lista com os possíveis temas de redação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que será realizado no dia 03 de novembro de 2024.

Confira a lista abaixo:

Inteligência Artificial;

Insegurança alimentar na infância;

Uso indiscriminado de celulares em sala de aula;

Mudanças climáticas;

Desenvolvimento social;

Trasntornos educacionais (TDAH e autismo);

Desastres ambientais;

Doação de sangue e órgãos no Brasil;

Energia limpa;

Segurança nas Escolas;

Exploração de crianças;

Combate às doenças contagiosas;

Doenças sexuais;

Sustentabilidade;

Reforma agrária e agrotóxico;

Nomofobia;

Turismo sustentável;

Aleitamento infantil;

PL do estupro;

Alfabetização de Jovens e Adultos;

Implicações no racismo ambiental;

Escassez e acesso desigual à água;

Desafios para a preservação da biodiversidade brasileira;

Valorização dos profissionais da educação;

Desnutrição infantil no Brasil;

Acessibilidade na Educação do Brasil;

Déficit de alfabetização no Brasil;

Desastres naturais e políticas de prevenção;

Democratização do esporte no Brasil;

Desemprego e suas implicações sociais no Brasil;

Pela oitava vez consecutiva, o Portal Nacional da Educação acertou o eixo temático da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, cujo o tema da redação do Enem 2023 foi sobre os ‘Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do [trabalho de cuidado] realizado pela mulher no Brasil‘, a prova foi realizado no domingo, 05 de novembro (domingo) para mais de 3 milhões de candidatos inscritos no exame em todo o território nacional brasileiro.

Enem 2024

Cartão de Confirmação da Inscrição:

O Cartão de Confirmação da Inscrição é o documento que informa todos os dados de participante, a língua estrangeira escolhida, local de realização da prova (endereço, bloco, nome da instituição de ensino, andar e a sala de prova) e se houve o deferimento do pedido do tempo adicional e do atendimento especializado (déficit atenção, autismo, libras, recursos audivisuais, cadeira para canhoto e etc).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não divulgou nenhuma data oficial para a publicação, mas isso só deve acontecer depois do dia 21 de outubro, através da Página do Participante do Enem.

Aplicação da prova:

03 de novembro: Ciências Humanas e suas Tecnologias, Redação (dissertativo-argumentativo) e a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

10 de novembro: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática.

Gabarito:

O gabarito do Enem 2024 será divulgado a partir das 14h do dia 20 de novembro.

Divulgação do Resultado:

O resultado da prova do Enem 2024 será divulgado em três etapas:

13 de janeiro: para os concluintes do ensino médio (até o dia 01/01/2025);

13 de março: para os demais candidatos;

data a definir: espelho da redação e a vista pedagógica;

Processos Seletivos da 1ª edição:

Sisu (edição única): 21 a 24 de janeiro;

ProUni: 28 a 31 de janeiro;

Fies: 04 a 07 de fevereiro;

Fonte: By Portal Nacional da Educação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2024/15:42:07

