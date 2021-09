Prazo para habilitação à segunda chamada do Processo Seletivo Forma Pará encerra dia 10; confira

Prefeitura Municipal de Pentecoste abre processo seletivo aberto para 295 vagas imediatas e 295 de cadastro reserva — Foto: Divulgação

A entrega dos documentos ocorrerá nos dias 3, 8, 9 e 10 de setembro de 2021, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h.

Foi divulgada nesta quinta-feira (2), a segunda convocação dos candidatos classificados no processo seletivo da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) com o Programa de Formação Superior no Pará (Forma Pará). O edital orienta para entrega de documentos necessários para habilitação ao vínculo institucional.

A entrega dos documentos ocorrerá nos dias 3, 8, 9 e 10 de setembro de 2021, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h, nos respectivos polos dos cursos ofertados no processo seletivo.

Polo Ruropólis: Av. Presidente Vargas, nº 848, bairro Centro, prédio da Secretária de Educação Municipal de Ruropolis /PA. Telefone: (93) 99184-7544



Polo Novo Progresso: Trav. Belém, nº 768, bairro Jardim Europa, prédio da Secretária Municipal de Educação de Novo Progresso/PA. Telefone: (93) 98104-4008

Relação dos candidatos convocados, orientações sobre a documentação necessária e outros aspectos relativos ao processo seletivo estão detalhadas no edital.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...