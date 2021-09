Sefa apreende mais de 235 mil latas de cerveja com documentação falsa no Pará

A unidade fazendária de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) de Gurupi, em Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, na fronteira com o Maranhão, apreendeu hoje (2), 235.200 latas de cerveja que viajavam com nota fiscal inidônea.

O condutor apresentou documentação fiscal de carga de sal, procedente do município de Grossos, no Rio Grande do Norte, e destinada a Macapá, no Amapá. “A equipe de fiscalização pediu a abertura do veículo para a verificação da carga e constatou que a mercadoria transportada, na verdade, eram 19.600 pacotes de cerveja, com 12 unidades cada, totalizando mais de 235 mil latas”, informou o coordenador da unidade fazendária, Rafael Brasil.

A carga foi avaliada em R$ 482,160 mil. O ICMS devido é de R$144,648 mil. A multa tributária foi de R$ 115,718 mil, totalizando a autuação em Termo de Apreensão e Depósito (TAD) de R$ 260,366 mil. A mercadoria está a espera do pagamento dos impostos para liberação.

Com informações/Agência Pará

