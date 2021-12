Prazo para inscrições na 2ª chamada do StartUP Pará é prorrogado para o dia 22

As chances de participar do StartUP Pará, a estratégia estadual para o empreendedorismo de base tecnológica, foram ampliadas e as inscrições agora vão até o dia 22 de dezembro.

Os inovadores paraenses terão mais 12 dias para candidatar suas propostas através da plataforma https://startuppara.com.br/.

O StartUP Pará é uma iniciativa do Governo do Estado para auxiliar o desenvolvimento de ideias e empresas inovadoras, através de apoio técnico, por meio de capacitações e mentorias, e a possibilidade de investimento direto em propostas selecionadas.

A execução é realizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e pela Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), com apoio técnico da Fundação Guamá.

O StartUP Pará prevê o lançamento de dez editais para o fomento do ecossistema local de inovação. Na primeira chamada, lançada em 2019, cerca de 30 startups receberam qualificação técnica. Dessas, 20 continuam no processo para receber os investimentos do governo do Estado.

A segunda chamada foi lançada em outubro deste ano. A expectativa é que até 80 startups recebam capacitação técnica e até 60 tenham acesso aos recursos de subvenção econômica.

Com informações/Agência Pará

