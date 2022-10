Preço médio do litro da gasolina volta a subir após 15 semanas de queda

Combustível foi encontrado, em média, a R$ 4,86 na semana passada nos postos do Brasil

O valor médio do litro da gasolina voltou a subir nos postos brasileiros após 15 semanas de queda consecutiva. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o combustível foi encontrado, em média, a R$ 4,86 na semana passada. O preço é 1,4% maior em comparação ao verificado uma semana antes. Além disso, o relatório da agência aponta que o valor da gasolina aumentou em 15 estados e no Distrito Federal. A maior delas ocorreu na Bahia, onde o combustível foi vendido 10,3% acima da semana anterior. Outro combustível que registrou aumento no valor médio, pela segunda semana consecutiva, foi o etanol. Em média, o etanol foi vendido por R$ 3,46 nos postos do Brasil, o que representa um aumento de 1,7% em relação ao verificado há duas semanas. Por outro lado, o valor do diesel se manteve estável. Segundo a ANP, o combustível foi vendido, em média, a R$ 6,51 na semana passada, R$ 0,01 acima em comparação há duas semanas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 18/10/2022/07:05:53 com informações da Jovem Pan

