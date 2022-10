Ciência e Fé por uma Cultura de Paz

Em 2022, mais um importante encontro do Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV

Por que, no campo da construção do conhecimento, se tem difundido que Ciência e Fé estão em posições antagônicas? Qual mensagem a Ciência e a Religião podem oferecer para a superação das diversas violências sociais no dia a dia ou nos grandes conflitos entre povos e nações?

O Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV, promoverá importante debate nos próximos dias 19 e 20 de outubro, das 19h30 às 21 horas, sobre as relações entre Ciência e Fé para a busca de respostas e caminhos que conduzam ao entendimento e à Paz.

No dia 19/10 (quarta-feira), o evento terá a participação dos seguintes palestrantes: Bernard Lightman, historiador canadense, professor de Humanidades e Estudos de Ciência e Tecnologia na Universidade de York, em Toronto, Canadá. — Tema: “Uma história global de Ciência e Religião”; a profa. dra. Fatima Machado, docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), colíder e diretora científica do InterPsi — Laboratório de Estudos Psicossociais “Crença, Subjetividade, Cultura e Saúde”. — Tema: “Crença, Espiritualidade e Religiosidade sob análise científica”; e João Carlos de Carvalho, ministro-pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. — Tema: “Ciência e Fé na trilha do equilíbrio” (Paiva Netto).

No dia 20/10 (quinta-feira), palestrarão o dr. Harold Koenig, premiado psiquiatra, professor de Psiquiatria e professor Associado de Medicina no Centro Médico da Universidade de Duke, na Carolina do Norte/EUA. Ele é um dos mais renomados pesquisadores na relação entre espiritualidade e saúde. — Tema: “Espiritualidade, Ciência e Saúde — um panorama”; a Ìyá KéKeré do Gantois, Mãe Ângela Maria Ferreira, representante do Terreiro de Gantois, ou Ilê Iaomim Axé Iamassê, localizado em Salvador/BA. — Tema: “Ciência e Fé na perspectiva das tradições de matriz africana”; e o prof. dr. Humberto Schubert Coelho, professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG e coordenador da área de História e Filosofia do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde (Nupes). — Tema: “A investigação científica e filosófica dos fenômenos espirituais”.

Com tradução simultânea para português, libras, espanhol e inglês, o evento será transmitido pelo YouTube. É necessário fazer a inscrição pelo link: https://www.forumespiritoeciencia.org/. Para interessados, há a opção de certificado por um valor simbólico como contribuição para a manutenção das ações permanentes promovidas pelo fórum.

