Prefeita de Votorantim denuncia presidente da câmara da cidade pelo crime de estupro

Fabiola Alves (PSDB) apresentou prints de uma conversa em que Thiago Schiming (PSDB) fala ‘eu te amo’.

A prefeita da cidade de Votorantim, em São Paulo, Fabiola Alves (PSDB) denunciou o presidente da Câmara de Votorantim, Thiago Schiming (PSDB), por estupro, nesta quinta-feira (7), e apresentou prints que mostram as investidas do vereador. Em uma das conversas pelo whtssap, Thiago Schiming escreve “eu te amo” à prefeita. O vereador negou o crime e as investidas pelo whatssap.

Um dos trechos da mensagem diz: “Já falei que tô com você a vida toda. Embora você às vezes me esnobe. Me deixa no vácuo… Eu nunca vou largar você. Eu te amo”, diz a mensagem. Fabíola responde com um emoji.

Em outro trecho Thiago volta a se declarar: “nunca se esqueça, nunca duvide. EU TE AMO, de um jeito que você nunca vai entender”, completa.

Em outro print, Thiago pergunta sobre um café da manhã (veja abaixo). “Posso perguntar? Vai ter café da manhã? Um dia????”. Fabíola responde com um emoji feliz. “Tenho MUITA fome”, devolve Thiago. Ela, então, responde com outro emoji. Ele segue a conversa com “DEMAIS”.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/12/2023/23:44:55

