Avião agrícola cai, e piloto morre em fazenda no interior de SP

Josias Pereira Lemes, de 52 anos, morreu após avião agrícola cair — Foto: Redes sociais

Queda ocorreu em lavoura entre Guaíra e Miguelópolis na manhã desta sexta-feira (28). Vítima é Josias Pereira Lemes, de 52 anos.

Um avião agrícola caiu em uma fazenda entre Guaíra (SP) e Miguelópolis (SP) na manhã desta sexta-feira (28). O piloto, identificado como Josias Pereira Lemes, de 52 anos, morreu no local.

De acordo com uma pessoa que estava na região do acidente, o avião bateu em um fio de alta tensão (assista ao vídeo acima).

A causa da queda, no entanto, ainda será investigada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Segundo apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, o piloto fazia trabalho de pulverização no local do acidente. Ele estava sozinho na aeronave, que é do modelo Ipanema EMB-202A, com prefixo PT-UUL e tem situação regular na Anac.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Guaíra e pessoas que passavam pela região tentaram socorrer a vítima, mas ela já estava morta.

Em nota, o Grupo Precisão, responsável pelo avião, manifestou pesar pela morte do piloto e destacou a experiência do profissional, que, segundo a empresa, era querido pelos colegas. Além disso, reforçou que a aeronave estava em situação regular.

“O Grupo Precisão segue dando todo o suporte à família de Josias, cuja dor neste momento é claramente impossível de mensurar”, diz comunicado.

