Cinco são presos em operação contra rede de exploração sexual infantil em 18 estados e no PA

Agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima saíram para cumprir 68 mandados de busca e apreensão.

A Polícia Civil do RJ iniciou nesta terça-feira (18) a Operação Lótus, contra uma rede nacional de exploração sexual infantil. Até a última atualização desta reportagem, cinco homens tinham sido presos, todos no RJ.

Agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav-RJ) saíram para cumprir 68 mandados de busca e apreensão em 18 estados e no Distrito Federal (veja abaixo a lista de alvos por UF).

Não há mandados de prisão, mas se uma equipe flagra pornografia infantil em um endereço, o alvo é preso em flagrante.

No Rio, onde havia nove mandados, agentes foram para residências em Jacarepaguá e Guaratiba, na Zona Oeste; em Duque de Caxias, na Baixada; em Niterói; e em Campos e Macaé, no Norte do estado.

‘Imagens estarrecedoras’

Segundo o delegado Adriano França, titular da Dcav, em um ano de investigações, a especializada identificou diversos grupos que trocavam fotos e vídeos “com imagens estarrecedoras”.

Até bebês apareciam no material pornográfico interceptado, de acordo com as investigações.

Alvos por estado

Bahia: 5

Ceará: 3

Distrito Federal: 1

Espírito Santo: 3

Goiás: 5

Maranhão: 1

Mato Grosso: 2

Minas Gerais: 6

Pará: 4

Paraná: 1

Pernambuco: 2

Piauí: 1

Rio de Janeiro: 9

Rio Grande do Norte: 1

Rio Grande do Sul: 6

Rondônia: 1

Santa Catarina: 1

São Paulo: 15

Sergipe: 1

Por Lívia Torres, Bom Dia Rio

18/05/2021 07h02

