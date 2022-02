Prefeito de Itaituba pede para garimpeiros guardar maquinas- Tudo tem Jeito,disse Valmir

Garimpeiros fizeram protesto em Itaituba durante esta quinta-feira 17/02/2022, para evitar operação contra exploração de ouro na região do Tapajós.

Durante uma operação da Polícia Federal e Forças Armadas no início desta semana na região do Tapajós, maquinários utilizados pelos garimpeiros foram destruídos.

Leia mais:Operação destrói maquinários de garimpos na região do Tapajós em Jacareacanga

*Clima Tenso – Agentes das Forças Armadas jogam bombas para dispersar manifestantes em Jacareacanga

Mesmo que a operação tenha se concentrado em Jacareacanga, nos últimos dias, o garimpo ilegal com barcos e balsas ocorre em todos os afluentes do Rio Tapajós. A região de Jacareacanga é conhecida por ser um local onde vivem inúmeros garimpeiros que fazem a exploração ilegal de minério na terra indígena.

A concentração dos manifestantes aconteceu na cidade de Itaituba (400 km de Novo Progresso), considerada o berço dos garimpeiros.

O prefeito de Itaituba, Valmir Climaco (MDB), chegou na manifestação após viagem a Brasília, onde teve audiência com Ministro da Casa Civil acompanhado pelo primo do Governador Helder Barbalho o deputado Federal José Priante (MDB).

Ao usar o microfone para falar aos manifestantes, Climaco disse que não podia falar 10 porcento (10%) do que falou e nem do que ele ouviu em Brasília, pediu aos garimpeiros para guardarem as maquinas nos barracos. “Tem um ditado que com Cuspe e jeito a gente coloca a coisa…. “Tenha paciência tenha calma tudo na vida tem solução, a calma e o tempo…”

Assista ao Vídeo

Jornal Folha do Progresso em 18/02/2022/10:47:29

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...