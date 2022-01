Prefeito de Novo Progresso passa por cirurgia de emergência e se recupera na UTI em Hospital de São Paulo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill, foi submetido, a uma longa cirurgia neste domingo (23/01), a cirurgia abdominal de emergência para tratamento de diverticulite. Ele apresentou um quadro de dores abdominais durante a tarde. Com o agravamento do quadro foi necessária a intervenção cirúrgica que foi bem-sucedida. No momento o prefeito está em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva. Novas informações serão apresentadas assim que os médicos divulgarem novo Boletim Médico.

Com o agravamento do quadro, foi necessário o procedimento, considerado bem-sucedido.

O prefeito de Novo Progresso Gelson Dill (MDB), passou por uma cirurgia de emergência, na noite deste domingo (23), por volta das 21h00min com término as 03h00 de segunda-feira, 24 de janeiro de 2022 em um Hospital da cidade de Guaratinguetá distante 7,5 km de Aparecida (São Paulo. Ele se recupera na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

(Foto: Reprodução) – Conforme informação do secretário de Governo Denis Macedo, o prefeito e família foram até a cidade de Aparecida (SP) pagar promessa, após a celebração da missa deste domingo, 23 de janeiro de 2022, Gelson Dill começou sentir uma dor, a esposa Claudiléia levou par avaliação medica, os médicos detectaram que Dill teria que passar por cirurgia de emergência para tratar de uma diverticulite , uma inflamação na parede interna do intestino.

