Vídeo-Em Belém homem humilha garis: “Vai limpar lixo. Eu tenho nível superior”

Um morador de Icoaraci, em Belém (PA), foi filmado no momento em que destratava garis. A gravação, que circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (24/1), mostra o homem discutindo com os trabalhadores que fazem a coleta de lixo, serviço público ligado à Prefeitura de Belém. (A informação é do Portal Metrópoles)

