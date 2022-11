PRF flagra 12 quilos de maconha escondidos em mala de roupas ao abordar ônibus no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Toda a droga ficou apreendida e foi levada para a delegacia. A mulher também foi detida por tráfico de drogas e levada para a Polícia Civil “para a adoção dos procedimentos cabíveis”. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Segundo a PRF, os policiais sentiram “um odor forte característico da droga vindo do compartimento de bagagens” do ônibus, que ia de Itaituba para Marabá (PA).

Cerca de 12 quilos de maconha foram apreendidos em Altamira, no sudoeste do Pará. A droga estava escondida no meio de roupas em malas flagradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao abordar um ônibus na BR-230, rodovia transamazônica. Um vídeo feito pelos policiais mostra o momento em que a droga é encontrada – veja acima.

