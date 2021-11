Prefeito de Sinop (MT) se casa em resort de luxo no Caribe aos 73 anos

Roberto Dorner e Scheila Pedroso se casaram nesse sábado em Punta Cana — Foto: Divulgação

Roberto Dorner e Scheila Pedroso estão juntos há quase 5 anos.

O prefeito de Sinop (MT), Roberto Dorner (Republicanos), de 73 anos, se casou com a arquiteta e secretária municipal de Assistência Social, Scheila Pedroso da Silva, na noite desse sábado (20), em um resort de luxo em Punta Cana, na República Dominicana, no Caribe.

O prefeito se licenciou do cargo na última quarta-feira (17) e segue até a próxima terça-feira (23). Enquanto isso, o vice-prefeito Dalton Martini (Patriota) comanda a prefeitura.

A ausência do gestor, segundo a Câmara Municipal, não será remunerada.

Roberto Dorner afirmou que a cerimônia foi planejada há cerca de dois anos, no entanto, devido à pandemia, o casamento precisou ser adiado. A festa, segundo o casal, foi apenas para familiares e amigos mais próximos.

Nas redes sociais, Scheila postou vídeos e fotos do local da cerimônia. As imagens mostram o quarto do resort de luxo com vista para o mar. As diárias no resort custam entre R$ 1,6 mil e R$ 4,7 mil.

Por g1 MT

21/11/2021 09h21

