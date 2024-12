Pai é preso suspeito de estuprar filho e filhas no Paraná e usar chinelos e chicotes nas agressões

Homem foi preso durante o Natal — Foto: Polícia Civil

Vítimas têm de 9, 11 e 13 anos de idade. Homem estava foragido desde 2023, quando mãe das crianças o denunciou à polícia. g1 tenta identificar defesa dele.

Um homem de 43 anos foi preso em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, suspeito de estuprar os próprios filhos e usar chinelos e chicotes nas agressões contra as crianças e a adolescente.

Segundo a delegada Ana Paula Cunha Carvalho, as vítimas são um menino de 9 anos e duas meninas, uma de 11 e outra de 13 anos de idade.

O homem foi detido na quarta-feira (25) pela equipe do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) de Ponta Grossa.

A delegada afirma que ele estava foragido desde 2023, quando a mãe das vítimas o denunciou à polícia.

Ana Paula também ressalta que, durante a investigação, as crianças e a adolescente confirmaram e detalharam os abusos, relatando “grande agressividade”.

“A equipe de investigação do Nucria recebeu a informação de que o acusado estaria em Ponta Grossa para comemorar o Natal junto de amigos, quando foi então surpreendido e preso em razão do mandado de prisão expedido em seu desfavor”, explica.

As diligências contaram com o apoio da Guarda Municipal que, segundo a delegada, prendeu também um outro homem, que investiu contra a equipe no intuito de impedir a prisão do suspeito. Ele foi autuado pelo crime de resistência.

O suspeito de abusar dos próprios filhos foi levado ao presídio Hildebrando de Souza e vai responder pelos crimes de maus-tratos e estupro de vulnerável.

Os nomes dos dois detidos não foram revelados e o g1 tenta identificar as defesas deles.

Fonte: Por g1 PR — Ponta Grossa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2024/15:31:24

