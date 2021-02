Prefeito é preso transportando galos de rinha em veículo oficial do município

Carro tinha seis galos de rinha em condições de maus tratos presos no porta-malas (Foto:Reprodução)

Galos de rinha que eram transportados por prefeito de cidade no Paraná

O prefeito de um município do interior do Paraná foi preso segunda-feira (15) por transportar seis galos de rinha em um carro oficial da prefeitura. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o político em Sarandí, no norte do Rio Grande do Sul.

O nome do prefeito e a cidade não foram divulgados pela PRF . O Jetta que o político dirigia estava realizando uma ultrapassagem em local proibido quando foi abordado pela polícia.

O carro era oficial, pertencente ao município paranaense, e estava com o licenciamento atrasado.

Os seis galos de rinha, que foram encontrados em condições de maus tratos, estavam no porta-malas do veículo. Eles foram encaminhados para o Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo.

