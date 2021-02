Com chuva, trânsito entre a BR-163 e Transamazônica segue intenso, com muita movimentação e carretas paradas

Apesar do fluxo ter sido restabelecido durante a segunda-feira (15), o trânsito no entroncamento entre a BR-163 e BR-230 (também conhecida como Transamazônica) segue intenso.

O inverno amazônico com muita chuva na região, o que agrava ainda mais o tráfego de veículos. De acordo com uma funcionária do Posto Mirian, localizado exatamente no entrocamento entre as duas rodovias, o “trânsito continua com muita movimentação e carretas paradas em posto e triagem na BR”, afirma.

Desde a semana passada uma fila de mais de 10 mil caminhões se formou na proximidade de uma estação de transbordo no Rio Tapajós. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o secretário de Agricultura de Itaituba (PA), Emanoel do Livramento Pires Júnior, afirmou que após dias de paralisação, uma ação da Polícia Militar ajudou a reastebelecer o fluxo, reconhecendo ainda que o fluxo seguia muito intenso na rodovia.

Em relação ao volume expressivo de chuva, a tendência é de instabilidade nesta terça-feira e também nos próximos dias. Segundo as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas avançam com intensidade para a região e os acumulados podem ultrapassar os 40mm.

Em entrevista ao Notícias Agrícolas, Fernando Pauli de Bastiani – Pesquisador da Esalq-LOG, comenta que parte do problema com o tráfego na região foi minimizado nos últimos dois anos, o que já seria uma resposta das obras de pavimentação da BR-163.

“Isso até reflete negativamente nos valores de frete. Então para esse corredor específico, se a gente compara o valor do frete pré e pós pavimentação, a gente vê ganhos quase de 30% com custo do frete. De certa forma a gente teve esses problemas bastante minimizados nos últimos períodos, e a gente acredita que não deve ser um grande problema pra essa safra”, afirma.

Fonte:NOTICIAS AGRÍCOLAS *Com informações de Jhonatas Simião e Letícia Guimarães

