Prefeito eleito Gelson Dill se une com oposição anuncia apoio à Chico Souza para candidato a presidente da Câmara de Novo Progresso

(Foto:Arquivo)- Quase dois dias para a posse e eleição do presidente da Câmara, o prefeito Eleito Gelson Dill (MDB), anunciou apoio para reeleição do atual Presidente Chico Souza para compor a encabeçar a chapa da mesa diretora que será eleita no dia 1º de janeiro em Novo Progresso. O anuncio foi feito pelo próprio vereador Chico Souza (PSC), que reuniu com os demais para anunciar seu nome como candidato a presidente da chapa com apoio do prefeito eleito.

Eles Chico Souza & Dill que rasgaram farpas no passado presente , fazem uma união para juntos administrarem os dois poderes Legislativo e Executivo em Novo Progresso. Chico Souza, após o impasse com Dill , aproveitou a janela partidária e se filou n PSC para disputar eleição foi adversário político de Dill e passou pelo fio da renovação no legislativo.

Leia mais:

Polêmica continua em Novo Progresso, Vice prefeito rebate Presidente da Câmara.“Ilegal e Imoral”-Chic…- via @NpJornal

*>Posse de prefeito e vereadores em Novo Progresso terá restrição de público – via @NpJornal

Na semana passada, o grupo político de Dill discordava da ideia , nesta semana com a presença do articulador Neri Prazeres a aliança foi feita e o martelo batido, mesmo sem entender dos acertos nos bastidores. Nomes como Dirk Roberto, Adriana Manfroi e Mateus Monteiro foram sepultados com o acordo.

O voto é secreto. Por isso, a adesão de partidos a blocos não significa a garantia de votos. São necessários 6 do total de 11 para eleger quem comandará os vereadores pelos próximos dois anos.

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...