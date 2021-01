Conheça os 10 nomes mais escolhidos no Pará em 2020

Eloá entra na lista dos nomes mais escolhidos no Pará em 2020; confira os top 20 (Foto:Redação Integrada)

Arthur, Heitor, João Miguel, Enzo Gabriel e Miguel foram os cinco nomes mais registrados no Pará em 2020, segundo levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen). Na lista deste ano, apenas um nome feminino aparece entre os dez mais escolhidos: Maria Eduarda.

Apesar dos três nomes compostos citados, os nomes simples são a maioria da lista, como mostrado pelos demais componentes: Heitor, Gabriel, Miguel e Samuel. Confira a lista com os 10 nomes masculinos mais registrados no Pará- Arthur com 4.307 registros;

– Heitor (666);

– João Miguel (666);

– Enzo Gabriel (645);

– Miguel (615);

– Gabriel (490);

– Samuel (481);

– Davi (464);

– Gael (445)

– Guilherme (319)

Confira a lista com os 10 nomes femininos mais registrados no ParáMaria Eduarda (425);

Laura (410);

Maria Cecília; (408);

Alice (396);

Maria Clara (384);

Maria Julia (341);

Ana Clara (324);

Helena (309);

Valentina (298);

Eloa (296).A nível nacional, os nomes simples seguem a tendência do Pará e são maioria. O ranking tem Miguel, com 27.371, e Arthur, com 26.459, nas primeiras posições, seguidos por Heitor (23.322), Helena (22.166) e Alice (20.118) no top 5. Na lista, João Miguel (12.746) é o único composto, ocupando a 10ª colocação. Já nas preferências femininas, lideradas por Helena e Alice, estão Laura (17.572), Valentina (12.653) e Heloisa (12.077).

A lista mostra, ainda, três nomes compostos: Maria Clara (10.121), Maria Julia (10.023) e Maria Eduarda (9.856). Levantamento da última década A Arpen também fez a pesquisa referente aos últimos dez anos (2010-2020).

O levantamento confirma a liderança de Arthur, no Pará, com 4.307 registros, seguido de João Miguel (3.670), Maria Eduarda (3.651) e Davi (3.376). A nível nacional, Miguel volta a aparecer em 1º com 321.644, seguido de Arthur (287.886), Davi (248.066), Gabriel (223.899) e Maria Eduarda (214.250).

