Punição da Fifa pode tirar Fluminense do mundial?

FIFA pode suspender a CBF caso a Justiça interfira na mudança do presidente Ednaldo Rodrigues: entenda

A CBF corre o risco de ser suspensa pela Fifa caso a Justiça interfira na mudança do presidente da entidade maior do futebol brasileiro. Nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol, ocorre um conflito entre Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira para tirar Ednaldo Rodrigues da presidência. A informação foi publicada pelo portal ‘UOL’.

A Fifa tomou conhecimento e enviou um comunicado sobre o estatuto, reforçando que não aceita interferência de terceiros.

Segundo uma fonte da CBF, isso é visto como “um grau de interferência absurda para tentar tomar o poder das mãos de um presidente que foi eleito legitimamente”. Apesar da falta de resultados esportivos, membros da federação não enxergam isso como uma justificativa para a saída de Ednaldo Rodrigues.

Caso a Fifa prossiga com a suspensão à CBF, nenhum clube brasileiro poderá disputar competições internacionais. Sendo assim, o Fluminense não atuaria no Mundial de Clubes e Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio, Red Bull Bragantino, Fluminense e São Paulo não participariam da Libertadores, por exemplo. Além da Sul-Americana e Recopa Sul-Americana acontecer sem a presença de brasileiros. Nesse caso, a Seleção Brasileira ficaria impossibilitada de atuar também.

A movimentação rápida da Fifa se deve porque Marco Polo Del Nero foi banido do futebol por escândalos de corrupção. A atual gestão da CBF, presidida por Ednaldo Rodrigues, possui uma boa relação com a entidade máxima do futebol. Inclusive, o Brasil é um dos candidatos para sediar da Copa do Mundo feminina de 2027.

