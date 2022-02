Mulher cai em golpe e perde R$ 1 mil ao comprar moto pela internet em Novo Progresso

(Foto: Via WhatsApp) — Uma mulher, moradora de Novo Progresso, divulgou nas redes sociais e procurou a redação do Jornal Folha do Progresso para denunciar que foi vítima de um golpe de estelionato. A vítima relatou ter visto nas redes sociais (Facebook ) o anúncio da venda de uma moto BIZ a proprietária se apresentava como moradora de Caracol distrito de Trairão distante 265km de Novo Progresso.

Depois de acertar a compra com uma suposta vendedora, a comunicante ficou encarregada de fazer um depósito de R$ 1 mil, para que a mesma transportasse o veículo até Novo Progresso onde receberia o valor combinado, após receber o veículo.

A Golpista se passou por Efigenia Varela Freitas da Silva, mandou foto da motocicleta e da CNH com seu nome.

No entanto, após ser realizada a transação bancária, a suspeita não respondeu mais às mensagens da mulher.

Ela fez dois PIX para uma conta do Bradesco em nome de “VITORIA PATRICIA DA SILVA” no valor de R$ 500 cada.

A vítima relatou para o Jornal Folha do Progresso que continua mandando mensagem para o contato via WhatsApp, o golpista (a) que trocava mensagens em áudio, continua recebendo -não bloqueou o contato- no entanto, não responde mais às mensagens.

A vítima disse também para reportagem que fez questão de divulgar que caiu no golpe para evitar que outras pessoas caiam, concluiu.

Leia postagem da vítima nas redes sociais

Gente eu pensei muito antes de postar o que vou postar agora. A mais ou menos um mês uma mulher de nome Efigênia Varella anunciou uma biz pra vender. Disse que mora no caracol como a biz tava com um bom preço eu entrei em contato com ela conversamos bastante ela mandou fotos dos documentos da moto da CNH dela puxei no despachante todos os dados da moto. Tudo blz ninguém desconfiaria. Aí ela disse que traria aqui no progresso. Só que ela disse que precisaria de 1000 reais pra abastecer o carro e revisar o carro. A bandida nem trouxe a moto nem devolveu o meu dinheiro de volta. Bom o intuito desse desabafo é pra que essa pessoa não arranque mais dinheiro de ninguém. A seguir vou mandar a foto dela.

Jornal Folha do Progresso em 02/02/2022/05:43:36

