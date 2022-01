Vice-prefeito assume prefeitura de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A câmara municipal se reuniu em sessão extraordinária para delibera sobre a licença do Prefeito. O decreto legislativo foi aprovado por unanimidade e concedeu licença medica ao prefeito Gelson Dill (MDB), até seu retor no.

You May Also Like