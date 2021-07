Prefeito proíbe não vacinados de entrarem em prédio público

(Foto:Reprodução redes sociais ) – As teorias da conspiração disseminadas sobre a vacina contra a covid-19 alcançam uma parte significativa da população brasileira.

Incentivados por discursos reproduzidos pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, muitos acreditam que o imunizante não tem eficácia contra o vírus ou que, na realidade, tudo não passa de um plano global para implantar chips de controle nos seres humanos. Até mesmo o ator global Juliano Cazarré entrou na onda das fake news e recusou ser vacinado, com medo de ser “chipado”.

A ignorância aliada ao inédito discurso político contra vacina está deixando gestores de todo o país exaustos ao tentar convencer a população antivacina sobre a importância de se imunizar.

Na cidade de Itaituba, no sudoeste paraense, a paciência do prefeito Valmir Climaco (MDB), principalmente com os servidores municipais bolsonaristas, chegou ao fim. O gestor afirmou que a partir do dia 5 nenhum servidor ou cidadão poderá entrar nos prédios públicos sem estar vacinado.

“Estamos encontrando pessoas com bastante resistência pra se vacinar. Uma meia dúzia de pessoas aqui andou dizendo que não vai se vacinar, que ninguém é obrigado a se vacinar, que o próprio presidente disse que ninguém é obrigado. Eu só quero dizer pra essa meia dúzia de bolsonaristas, que eu acho que ninguém é obrigado a se vacinar, mas também eu não sou obrigado a liberar a entrada em locais públicos, pra essas pessoas que não querem se vacinar e que ficam contaminando a população. Esses doentes fanáticos do Bolsonaro, que não se vacinarem, não entram nos prédios públicos a partir do dia 5”, esbravejou o prefeito em um áudio enviado aos servidores.

A cidade de Itaituba conseguiu reduzir em quase 100% o número de mortes após a campanha para imunização. “A partir de sexta vamos vacinar as pessoas com 27 anos ou mais. Eu expliquei pra população sobre a necessidade que temos pra vacinar. No mês de abril tivemos 49 óbitos, no mês de maio, que começamos a vacinar, tivemos 19, no mês de junho foram 9 e até agora nesse mês foram cinco pessoas. Estamos pedindo pras pessoas se vacinar e estamos encontrando bastante resistência pra se imunizar. Depois que eu enviei um áudio explicando a importância da vacina, algumas pessoas ligaram aqui, até me ameaçando, dizendo que não vai se vacinar”, disse o prefeito.

