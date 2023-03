Provas do concurso público da Semas serão realizadas neste domingo(5)

(Foto:Reprodução) – O certame oferta 136 vagas, mais cadastro reserva para os níveis médio e superior.

Serão realizadas neste domingo (05) as provas objetiva e discursiva do concurso público C-218, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), destinadas ao provimento de vagas em cargos efetivos de níveis médio e superior da instituição.

“Há grandes expectativas e um esforço geral para a realização dessa prova, pois além de dar mais oportunidades aos concurseiros, é importante renovar e gerar empregos e renda para o país”, declarou Elieth de Fatima, titular da Seplad.

O certame oferta 136 vagas, mais cadastro reserva para os níveis médio e superior, sendo 48 vagas para o nível médio e 88 para o nível superior, em diferentes áreas, como administração, engenharia civil, turismo e zootecnia.

Com duração de cinco horas, tendo início as 08h e término às 13h, as provas serão aplicadas nos seguintes municípios: Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção.

É recomendado ao candidato que compareça ao local da prova com antecedência mínima de sessenta minutos antes do horário previsto para início da mesma.

“Me preparo há meses para este concurso e estou muito ansiosa para finalmente fazer a prova. Fiz um cronograma de estudos com os conteúdos do edital e consegui cumpri-lo. Estou confiante e espero em breve fazer parte do quadro de servidores do estado”, disse a concurseira Grace Raiol.

Mais informações

O candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Serão aceitos os documentos: Documento oficial de identidade (original), Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação, pelas DOE Nº 35.301 DE 24.02.2023. EDITAL Nº 06 SEPLAD/SEMAS – Concurso Público C-218 Polícias Civil e Militares e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, entre outros); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho; e Carteira Nacional de Habilitação, ainda que vencidas (somente o modelo aprovado pelo art. 159 da Lei nº 9.503/1997).

Entre os documentos não aceitos estão: Certidão de nascimento; cartão de inscrição no CPF; título eleitoral; Carteira Nacional de Habilitação (modelo eletrônico); Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo/sem foto); carteira de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; carteiras de identidade digitais (modelo eletrônico); Carteira de Trabalho – CTPS (modelo eletrônico); e documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados e cópias simples e/ou autenticadas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/03/2023/10:45:39 Com informações do Agência Pará.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...