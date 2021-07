Moradores reclamam de poluição causada pela empresa “VF GOMES’ em usina de Novo Progresso

Moradores do bairro Jardim Europa e da Vicinal Cachoeira do Abel em Novo Progresso, reclamam da poluição causada por uma usina instalada em uma pedreira da empresa “VF GOMES”.

A empresa faz serviços de manutenção (Tapa-Buraco) na rodovia BR 163. No local é possível ver uma densa fumaça de pó causada pela empresa.

Além da poluição do ar, os moradores contam que a VFGOMES também lança no ar um resíduo em pó que causa problemas respiratórios na população.

“Falta de ar, dor de cabeça. Eu já tive duas vezes – faz 30 anos que moro aqui- na emergência com falta de ar. O médico disse que é um processo alérgico muito forte. Tenho cansaço para falar, os olhos ardem muito, muita dor de cabeça. É muito difícil”, disse morador.

O morador, que também é líder do movimento em busca de abaixo assinado, já registrou reclamação na Secretária Municipal de Meio Ambiente (SEMA-NP), que esteve no local e embargou a indústria e notificou para providências.

Abaixo Assinado

Moradores estão coletando assinaturas para encaminhar ao Ministério Público e para a Secretaria de Meio Ambiente, com objetivo de cancelar as licenças caso providencias não sejam tomadas.

Os principais horários que a fábrica lança a poeira escura no ar é durante o início da manhã e o fim da tarde, como conta Leonelson Goedert , que também mora nas proximidades é prejudicado com a poluição. “A partir de 5h da manhã, nós já somos impactados por essa triste realidade. Já começamos a cansar, dores de cabeça, náuseas”, pontua ele. “Moradores tem vídeos e imagens que comprovam a poluição causada pela empresa VF Gomes”.

Poluição

O Jornal Folha do Progresso, procurou informações com especialista e confirmou que a empresa está usinando sem filtros. Naquele local é necessários 96 filtros, a falta deles faz com que a fuligem sai para o ar e provoca a poluição. Está claro o descaso da empresa com o Meio Ambiente.

SEMA-NP

Sobre a poluição a secretaria informou que recebeu a denúncia e o Secretario de Meio Ambiente João Santos esteve no local e constatou a veracidade da denúncia. Segundo secretario foi intermediado uma reunião na tarde desta quarta-feira 28 de julho de 2021, com moradores e empresa. Ficou acordado que a empresa vai paralisar os serviços de usinagem até que os filtros cheguem para conter a poluição. Ainda segundo o secretário caso não resolva outras medidas serão tomadas, concluiu.

