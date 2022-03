Uma criança de 10 anos e duas adolescentes de 12 e 13 anos desaparecem e são encontradas no outro dia em Novo Progresso

(Foto: Divulgação Rede Social) -Às três foram vistas pela última vez por volta da meia-noite de segunda-feira, 7 de março de 2022, em um carro as margens do Lago Municipal com um homem de nome Jesus.

O desaparecimento com pedido de ajuda foi postado em rede social e deixou a comunidade apavorada, sem saber o que realmente estava acontecendo.

As meninas foram encontradas na tarde de terça-feira, 8 de março de 2022.

Vejam postagem nas redes sociais

Entenda o caso

Conforme relatos da mãe da filha de 13 anos, ela saiu com destino a cidade de Guarantã do Norte do domingo dia 6 de março de 2022 para resolver problemas com cartão social na Caixa Econômica, retornou na segunda-feira (7/3) e chegou em casa por volta das 02h30min da terça-feira (8/3) e não encontrou a filha em casa. Dna Eleusa mãe da menor de 13 anos, havia deixado a menina com filha de 25 anos, outros irmãos e o esposo, que não perceberam o desaparecimento da menina.

Segundo a mãe Edileusa, esperou amanhecer e saiu a procura da filha, foi na casa de amigos aonde imaginava encontra-la, chegando lá a outra mãe das outras duas, também não sabia do paradeiro, saíram em busca e de ajuda ao Conselho Tutelar – estava fechado – procuraram a delegacia e registraram um Boletim de Ocorrência. “Às duas mães saíram em busca de informações até descobrir o paradeiro das meninas”.

Ainda conforme relatos da mãe da menina de 13 anos, ao receber informações que sua filha mais outras duas amigas foram vistas circulado pelo Lago Municipal, por volta das 24h00min da noite de segunda-feira,7 de março de 2022, com um homem de nome Jesus, foram atrás da residência do tal homem de nome de Jesus, chegando lá encontrou as meninas dormindo, isto por volta das 17h00min de terça-feira (8/3). A mãe, relatou ao Jornal Folha do Progresso que uma das meninas foi abusada, por outra pessoa que ainda não foi identificada.

Jesus com às três meninas foram encaminhadas para delegacia, segundo delegado Dr Daniel Mattos responsável pelo caso, repassou ao Jornal Folha do Progresso, pegou o depoimento de Jesus e encaminhou às três meninas para exames e escuta no Conselho Tutelar. Um boletim de ocorrência de “subtração de incapaz” foi registrado.

Ainda conforme informação do Delegado Dr Daniel , a investigação apontou outras pessoas envolvidas no desaparecimento das meninas, esta, identificado os envolvidos para poder tomar as providências cabíveis.

Ouça áudio da mãe da menor de 13 anos

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/03/2022/07:37:57

