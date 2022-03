Homem estupra mulher bêbada na calçada e ninguém impede, em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O homem foi visto e filmado cometendo a violência sexual durante o dia. A vítima foi identificada e prestou depoimento à polícia. Ela teria dito que estava embriagada no momento do abuso. A mulher passou por exame toxicológico na Perícia Científica. A PC informou ainda que a vítima seria moradora de rua e sofre de dependência química.

O crime tem grande repercussão na região do Xingu porque alguns dos vídeos ganharam a internet e circulam também em grupos de aplicativos de mensagens instantâneas. A PC informou que investiga o caso para prender o estuprador.(As informações são do O Liberal).

Ela parecia desacordada no momento do crime

