Homem morre atropelado momentos depois de está se divertindo em Festival de Pesca , em Novo Progresso | PA

O acidente ocorreu no domingo (14), por volta das 19h, na BR 163. Segundo informações, o homem conhecido como "Melancia" teria atravessado o canteiro central da rodovia correndo, e se jogou na frente de um veículo. Ele veio a óbito no local. Algumas horas antes do ocorrido, estava dançando no festival de Pesca, na Praia da Liberdade.

Um grave acidente foi registrado em Novo Progresso no domingo (14) por volta das 19h, na BR 163. Um homem não identificado, conhecido como “Melancia”, foi vítima fatal de atropelamento. Segundo informações, ele teria atravessado o canteiro central correndo e se jogou na frente de um veículo Fiat Strada cor vermelha, placa RRR9C80, conduzido por Igor Rodrigues Lima.

Uma ambulância da concessionária Via Brasil esteve presente no local e constatou o óbito da vítima. Vídeos gravados por populares mostram o homem horas antes na praia da Liberdade, dançando e se divertindo. Por volta das 17h, ele pegou uma carona em uma motocicleta com destino à zona urbana do município.

O caso será apurado pela Polícia Civil.

