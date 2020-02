Prefeitura de Altamira abre concurso público para contratar 994 novos servidores

Para o nível superior há vagas como analista de sistema, arquiteto e assistente social ( Foto REUTERS/Ricardo Moraes/ Arquivo)

Vagas são para todos os níveis e os salários variam entre R$ 1.050 e R$ 5.988

A Prefeitura de Altamira, no Pará, divulgou um concurso público para contratar 994 novos servidores para o município, além de criar um cadastro reserva para candidatos de níveis superior, médio e fundamental. As inscrições poderão ser feitas até o dia 8 de março, pelo site, com taxa que chega até R$ 35,27, dependendo do cargo.

Para o nível fundamental, os candidatos podem concorrer às vagas de auxiliar de manutenção de edificações, de mecânico, de obras, de usina de asfalto, técnico agropecuário, borracheiro, coveiro, cozinheira, lanterneiro, lubrificador/lavador, manipulador de alimentos, mecânico de veículo leve, de veículo pesado, mestre de obras, monitor de transporte escolar, motorista de ônibus, motorista, office-boy, pedreiro e telefonista.

No nível médio e técnico, as oportunidades são para agente administrativo, de fiscalização de meio ambiente, de fiscalização de obras, de fiscalização fazendária, de fiscalização vigilância sanitária, de trânsito, técnico em edificações, técnico em informática, técnico em meio ambiente, técnico em saneamento, almoxarife, apontador de obras, assessor de comunicação, cadista, bombeiro hidráulico, carpinteiro, cobrador de ônibus, condutor veículo de urgência, cuidador educacional de creche, digitador, educador social, eletricista, encarregado, entrevistador social, guarda municipal, intérprete de libras, operador máquinas leves, de máquinas pesadas, de usina de asfalto, orientador educacional, recepcionista, técnico em contabilidade, em laboratório, em saúde bucal, em radiologia, em segurança do trabalho, em enfermagem e topógrafo.

Já para o nível superior há vagas para analista de sistema, arquiteto, assistente social, bibliotecário, biólogo, biomédico, contador, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiros agrônomo, ambiental, civil, de controle e automação, de minas, eletricista, mecânico e sanitarista, estatístico, fiscal de tributos, geógrafo, geólogo, médico veterinário, orientador social, psicólogo, tecnólogo em radiologia, sociólogo, turismólogo e zootecnista. Os salários variam entre R$ 1.050 e R$ 5.988, com regime de trabalho de acordo com a função.

