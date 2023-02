Prefeitura de Altamira realiza 1ª edição da Jornada Pedagógica 2023

A 1ª Jornada Pedagógica da Educação de Altamira trouxe como tema “Foco na aprendizagem com qualidade, inclusão e equidade”. O evento aconteceu de 22 a 24 de fevereiro, no Centro de Convenções e Cursos de Altamira, e reuniu os professores da rede pública municipal de ensino.

O objetivo da jornada foi construir um espaço coletivo de reflexão sobre a prática educativa, além de aprimorar o fortalecimento das relações profissionais e interpessoais e melhorar ainda mais a educação do município de Altamira.

A jornada da educação foi realizada pela Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria de Educação (SEMED), e promoveu palestras com temáticas relevantes à prática docente para os 1.045 profissionais da rede pública municipal de ensino. Entre os profissionais estão professores dos distritos de Castelo de Sonhos, Cachoeira da Serra, Cachoeira Seca, além de Vila Canopus e Vila Cabocla, que participaram do evento de forma remota.

Por:Jornal Folha do Progresso em 25/02/2023/07:34:26 com informações ASCOM Prefeitura de Altamira com foto

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...