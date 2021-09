Prefeitura de Belém abre edital com 838 vagas; salários vão de R$ 1.045 a R$ 3.514,16

Secretaria de Educação de Belém (Semec) — Foto: Prefeitura de Belém

Concurso é para os níveis fundamental, médio e superior, com vagas na Semed e na Semec.

A Prefeitura de Belém Belém publicou no Diário Oficial do Município (DOM) editais para realização dos concursos públicos para diversas categorias profissionais dos níveis fundamental, médio e superior nas secretarias municipais de Administração (Semad) e Educação (Semec). São 838 vagas, no total.

Os concursos foram adiados pela gestão anterior, em 2 de abril de 2020, devido à pandemia da Covid-19. O edital e as inscrições são pelo site da organizadora do concurso.

A secretária de Administração, Jurandir Novaes diz que “é uma satisfação poder honrar um compromisso, mostrar respeito a todos que estão se preparando para essa prova”. “Nós optamos por não fazer mudança no número de vagas e cargos porque julgamos que não ia ser justo com quem se inscreveu para os concursos em 2020”, afirma.

Semec

As inscrições para a prova da Semec estão abertas a partir das 23h59 de segunda-feira (27) até 12h do dia 15 de outubro.

Serão ofertadas 379 vagas para os cargos de professor em várias especialidades e técnico pedagógico. O salário varia de R$ 3.514,16 a R$ 2.723,48.

As provas serão objetiva (50 questões), discursiva e de títulos. As matérias que serão cobradas são língua portuguesa, legislação, noções de informática, conhecimentos específicos, atualidades. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 5 de dezembro de 2021.

Semad

Já as inscrições do concurso para a Semad estão abertas a partir das 23h59 de segunda-feira (27) até às 23h59 de 8 de novembro de 2021.

Serão ofertadas 459 vagas para os níveis fundamental, médio e superior para auxiliar de administração, assistente de administração, administrador, arquiteto, assistente social, contador, engenheiro civil, estatístico, jornalista e médico veterinário.

Os salários variam de R$1.655,74 a R$ 1.045. As provas serão objetiva (50 questões), discursiva e de títulos.

As matérias que serão cobradas são língua portuguesa, legislação, noções de informática, conhecimentos específicos, atualidades. As provas objetiva e discursivas serão aplicadas no dia 23 de janeiro de 2022.

Lista dos cargos ofertados:

Semad

Auxiliar de administração (Aux. 19)

Assistente de administração (NM 03)

Administrador (NS 01)

Arquiteto (NS 02)

Assistente social (NS 03)

Contador (NS 11)

Engenheiro civil (NS15)

Estatístico (NS37)

Jornalista (NS 23)

Médico Veterinário (NS 25).

Semec

Professor Licenciado Pleno (MAG 04)

Pedagogia, Magistério para educação Infantil e séries iniciais do ensino Fundamental, área de atuação: Educação infantil.

Professor Licenciado Pleno (MAG 04)

Pedagogia, Magistério para educação Infantil e séries iniciais do ensino Fundamental e/ou Educação para Jovens e adultos

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Língua Portuguesa

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Matemática

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – História

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Geografia

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Inglês

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Artes visuais, Música, Dança, Teatro ou Educação

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Ciências

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Educação Física

Técnico Pedagógico (MAG 08).

