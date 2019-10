Um morto e outro baleado após saírem de delegacia no Pará

(Foto:| Via WhatsApp) – Um morto e outro baleado após saírem de delegacia em Marabá

Um homem morreu e outro ficou baleado na madrugada deste domingo (13), em Marabá, Sudeste do Estado. O crime ocorreu às proximidades de um posto de combustível, na avenida marginal da BR-230, às proximidades da Marabá Pioneira.

As vítimas foram identificadas como: Wesley Afonso Martins, 26 anos e um adolescente, de 16 anos, que sobreviveu.

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, as vítimas estavam trafegando em uma motocicleta pela BR-230, sentido Marabá Pioneira, quando foram alvejadas.

Wesley morreu no local do atentado. Ele caiu em uma vala para escoamento da água de chuva, enquanto que o adolescente, que sobreviveu, ficou sentado no gramado a espera de socorro médico. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas já recebeu alta.

Ainda segundo informações da polícia, Wesley estava com alvará de soltura e o adolescente havia acabado de sair da Seccional de Polícia Civil, pois horas antes havia sido apresentado por suspeita de tráfico de drogas.

A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil agora investigará o caso.

domingo, 13/10/2019, 19:33 – Atualizado em 13/10/2019, 19:33 – Autor: Alessandra Gonçalves/Diário do Pará em Marabá

