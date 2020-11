Polícia investiga morte de criança de 2 anos levada para hospital pela mãe, em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Deaca aguarda a conclusão do laudo apontando a causa da morte para dar procedimento a conclusão do inquérito. Caso seja comprovado a falta de cuidados da mãe ou abandono de incapaz, ela deverá responder na Justiça.

Uma equipe do IML fez a remoção do corpo, que foi encaminhado para perícia. O laudo apontando a causa da morte, ainda não ficou pronto. A mãe da criança prestou depoimento ainda na terça na Delegacia Especializada de Atendimento a Criança e Adolescente (Deaca) e foi liberada em seguida.

A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de 2 anos em Marabá, sudeste do Pará. A própria mãe da vítima levou a pequena ao Hospital Municipal de Marabá, em um carrinho de bebê, acompanhada de outros três filhos, na terça-feira (10). A criança já chegou sem vida na unidade de saúde, de acordo com a direção do hospital.

