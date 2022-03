Prefeitura de Itaituba – PA abre 548 vagas em 38 cargos

(Foto:Reprodução) – Processo seletivo Prefeitura de Itaituba, no estado do Pará, anuncia oportunidades para diversos níveis de escolaridade.

No estado do Pará, seguem em andamento as inscrições para o processo seletivo Prefeitura de Itaituba, que oferta 548 vagas em cadastro reserva, sendo 11 para pessoas com deficiência. As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, conforme edital de abertura nº 001/2022. (As informações são de Líria Rezende).

Divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, o quadro de vagas está distribuído entre as zonas urbana e rural do município, que abrange as seguintes regiões: Transgarimpeira, Santarém-Cuiabá, Transamazônica sentido Buburé, Estrada de Barreiras e Ribeirinha.

Processo seletivo Prefeitura de Itaituba: vagas

O edital publicado não informa os salários, mas salienta que as contratações acontecerão “na forma da Lei Municipal n° 2.682/2013 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Assistência Pública à Saúde do Município de Itaituba; tendo em vista o disposto na Lei Municipal n° 2.769/2014, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

As jornadas de trabalho variam de 20 a 40 horas semanais, a depender da vaga pleiteada. Tanto as lotações como todos os pré-requisitos específicos para cada vaga a seguir estão detalhados no item 4 do edital de abertura:

Nível fundamental completo

Agente de Portaria;

Auxiliar Administrativo;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Cozinheira;

Eletricista;

Maqueiro Hospitalar;

Piloto Fluvial.

Nível médio completo

Vigia;

Assistente Administrativo;

Telefonista;

Almoxarife;

Condutor de Veículo de Urgência – CNH “D”;

Microscopista.

Nível técnico

Protético Dentário;

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Epidemiologia;

Técnico em Gesso;

Técnico em Higiene Bucal;

Técnico em Informática;

Técnico em Laboratório;

Técnico em Patologia Clínica;

Técnico em Radiologia;

Técnico em Vigilância Sanitária.

Nível superior

Administrador;

Advogado;

Biólogo;

Enfermeiro Geral;

Fonoaudiólogo;

Nutricionista;

Odontólogo;

Psicólogo;

Terapeuta Ocupacional.

Nível superior com especialização

Enfermeiro da Família;

Enfermeiro do Trabalho;

Enfermeiro de Urgência e Emergência;

Enfermeiro UTI;

Enfermeiro Cirúrgico;

Enfermeiro Obstetra.

Edital Prefeitura de Itaituba: inscrições gratuitas

Interessados terão menos de uma semana para efetuar as inscrições, que seguem abertas entre os dias 2 e 7 de março de 2022 pelo site da Prefeitura. Basta preencher todos os campos necessários e anexar a documentação comprobatória das informações curriculares.

“Quando convocados, os selecionados deverão apresentar originais e cópias dos documentos inseridos virtualmente no ato de inscrição”, informa o edital.

Processo seletivo Prefeitura de Itaituba: etapa

Única etapa do certame simplificado, a análise documental visa avaliar os documentos enviados durante as inscrições, com atribuição de pontuações específicas para tempo de atuação na área, carta de referência profissional e cursos realizados. Todos os critérios de pontuação para cada cargo estão elencados no item 9 do edital de abertura.

Os profissionais selecionados serão contratados por um ano, com possibilidade de prorrogação a critério da administração pública.

Outras informações sobre o processo seletivo Prefeitura de Itaituba podem ser acessadas no edital de abertura ou, em caso de dúvidas, solicitadas diretamente à pasta pelo e-mail: psssaudeitaituba@gmail.com.

