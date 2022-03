Mulher e adolescente são flagrados em compra e venda de entorpecentes em Itaituba (PA)

O material apreendido pela Polícia Militar, em Itaituba, no sudoeste do Pará (Foto:Reprodução / Site Giro Portal)

Ele a denunciou, ela tentou escapar, mas foi pega com crack

A Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) da Polícia Militar, em Itaituba, prenderam Yanka Amorim Silva, acusada de tráfico de entorpecentes e apreenderam um adolescente, nesta segunda-feira (28), suspeito da prática de roubos na cidade, do sudoeste do Pará. Os dois, assim como 39 gramas de crack, foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil. As informações são do Giro Portal.

A prisão ocorreu após a PM ter sido acionada sobre uma ocorrência de tráfico de entorpecentes e recaptura de um foragido, na 2ª rua do bairro Wirland Freire. A denúncia apontava que um adolescente de 16 anos, suspeito de prática de assaltos, estava em negociação para comprar drogas ilícitas de um homem, identificado pelo prenome de Renato, mais conhecido pelo apelido “Capa Preta”.

Segundo apurou a polícia, Renato passou o contato de uma mulher, identificada como Yanka Amorim Silva, para que ela, de fato, negociasse a droga e uma arma de fogo com o adolescente. Yanka em conversa com o adolescente informou o endereço e a localização dela, via GPS, e ainda deu detalhes de como estaria vestida, para facilitar a entrega da droga ao jovem.

Os PMs foram até o local indicado para averiguar a situação, abordaram Yanka, que nervosa, segundo os policiais, escondeu o material próximo a um vaso de planta. Nas buscas no local, foram achados 39 gramas de um entorpecente, similar a crack.

Yanka ainda tentou entrar em contato com Renato, o Capa Preta, para o localizar, mas ele não respondeu mais as chamadas dela por aplicativo de mensagens instantâneas. A PM apresentou Yanka Silva e o garoto bem como o entorpecente e dois telefones para a Seccional de Polícia Civil, para que fossem feitos os devidos procedimentos legais cabíveis.

Jornal Folha do Progresso em 03/03/2022/07:46:10

