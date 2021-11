Homem leva facada no pescoço durante briga por ciúmes em Jacareacanga (PA)

O homem identificado como Fernando Caciúdo da Silva, conhecido como “Maranhão”, levou várias facadas, uma delas na região da garganta, desferidas por Ricardo Soares de Carvalho, na Vila Mamãe Anã, na região de Jacareacanga, no sudoeste do Pará. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (17).

Os dois brigaram devido a um triângulo amoroso. Na disputa, “Maranhão” levou a pior, pois recebeu diversos golpes de arma branca pelo corpo. Já o suspeito, Ricardo Carvalho, não fugiu do local da briga. Horas depois, o sujeito foi preso por uma guarnição da Polícia Militar.

Uma equipe do Hospital Municipal de Jacareacanga (HMJ) seguiu, junto com a PM, para a Comunidade Mamãe Anã, onde encontrou a vítima esvaindo-se em sangue e prestou socorro medico. Já o agressor foi preso, confessou o crime e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Jacareacanga, onde foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio. (Com informações Portal Debate Carajás com Portal Buré).

