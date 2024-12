Prefeitura de Marabá divulga edital de concurso público para Guarda Municipal

Foto: Reprodução | O Concurso Público, obedecidas as normas deste edital, será constituído de duas Fases.

MARABÁ, SUDESTE DO PARÁ – O Prefeito Municipal de Marabá, no uso de suas atribuições, torna pública a realização do Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas para provimento do cargo efetivo do quadro de pessoal da Guarda Municipal de Marabá (GMM), integrante da Secretaria Municipal de Segurança Institucional da Prefeitura Municipal de Marabá (PMM), conforme as condições estabelecidas neste edital.

O Concurso Público, obedecidas as normas deste edital, será constituído de duas Fases, a primeira fase executada pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – Fadesp, e a segunda fase executada pela Prefeitura Municipal de Marabá, cabendo à Comissão Especial, designada pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Marabá, acompanhar os atos praticados durante toda a execução do Concurso Público.

1ª FASE

1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos – De caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicado no Município de Marabá, com detalhamento apresentado neste Edital;

2ª Etapa – Avaliação de Aptidão Física – De caráter eliminatório, a ser aplicado no Município de Marabá, com detalhamento apresentado neste Edital;

3ª Etapa – Avaliação Psicológica – De caráter eliminatório, a ser aplicado no Município de Marabá, com detalhamento apresentado neste Edital.

2ª FASE

1ª Etapa – Pesquisa Social – De caráter eliminatório, a ser realizada pela Prefeitura Municipal de Marabá, com detalhamento apresentado neste Edital e em Edital Específico;

2ª Etapa – Avaliação Antropométrica e Médica – De caráter eliminatório, a ser realizada pela Prefeitura Municipal de Marabá, com detalhamento apresentado neste Edital e em Edital Específico;

3ª Etapa – Curso de Formação de Guarda Municipal – De caráter eliminatório, a ser realizada pela Prefeitura Municipal de Marabá, com detalhamento apresentado neste Edital e em Edital Específico.

Total de vagas ofertadas = 126 (encontra-se no Anexo I – Quadro de vagas) do edital.

– Valor das taxas de Inscrição:

R$ 90,00 (noventa reais)

O cronograma das atividades do concurso está disponível no ANEXO III do Edital nº 01/2024.

