Suspeito de solicitar corridas e roubar motoristas de app é preso no Pará

Foto: Reprodução | Segundo a polícia, o homem já responde a diversos crimes violentos, inclusive uma tentativa de homicídio contra agente de segurança pública.

Marcos Paulo Mendes Maciel foi preso suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por cometer extorsões e roubos nos municípios de Marituba e Ananindeua, tendo como vítimas motoristas de aplicativos. A prisão foi realizada no último dia 6 por uma equipe da Seccional Urbana de Marituba, subordinada à Superintendência da Região Metropolitana.

Segundo a polícia, o modus operandi desse grupo consiste em solicitar corridas por meio de aplicativos de transporte e, no momento do embarque, render os motoristas que são levados para zonas de mata. Lá, são coagidos, mediante grave ameaça e com uso de armas de fogo, a realizarem transferências via pix, bem como são subtraídos seus pertences como celular e dinheiro.

Ainda conforme a polícia, Marcos responde a diversos crimes violentos, inclusive uma tentativa de homicídio contra agente de segurança pública. Outro integrante do referido grupo criminoso já fora identificado, sendo mantidas diligências para sua localização e consequente cumprimento de mandado de prisão já deferido nos mesmos autos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2024/08:27:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...