Prefeitura de Novo Progresso contrata ortopedista para atender Hospital Municipal

(Foto:ASCOM Prefeitura) Ortopedista retoma atendimentos na Secretaria de Saúde de Novo Progresso. O anuncio foi feito nesta sexta-feira (25), pelo Prefeito Municipal.

A Prefeitura de Novo Progresso, através da Secretaria de Saúde, realizou a contratação do ortopedista Dr. Kayki Cipriano Marchesini.

O serviço está sendo oferecido para a comunidade progressense no Hospital municipal.

Todas as consultas serão feitas no Hospital municipal e Unidades Básicas de Saúde do município. O médico atenderá a população em horário semanal estipulado pela direção do hospital em Novo Progresso.

Para o prefeito Macarrão, a contratação do ortopedista para o quadro de funcionários é importante. “Desde inicio do meu mandato o município não tinha ortopedista, em minha gestão passou a ter, tivemos um curto espaço de tempo sem atendimento ortopédico, pelo contra tempo, agora esta normalizado o atendimento para a população de nossa cidade”.“Foi uma conquista para a população, oferecendo um serviço de extrema necessidade, quem ganha é a nossa comunidade”, enfatizou Macarrão.

A dificuldade de especialista para trabalhar em Novo Progresso sempre existiu, é importante que os pequenos municípios disponibilizem tratamentos especializados para população. “Não ter de deslocar os pacientes para outras cidades é um dos principais benefícios.

