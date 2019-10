Coleta de lixo é normalizada em Novo Progresso

(Foto:Jornal Folha do Progresso)- Depois de várias reclamações sobre a falta de coleta de lixo, desde inicio do mês, o serviço foi retomado no final da tarde de ontem (24). A coleta já ocorreu em vários dos bairros com reclamações, como Pires de Lima, Jardim Planalto,Bela Vista,Vista alegre e região central da cidade de Novo Progresso.

Segundo informações problemas com os veículos coletores foi uma das causas da interrupção da coleta.

A Administração Municipal e a terceirizada não comentaram sobre a interrupção temporária no serviço.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...