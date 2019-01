Disparo de rifle mata homem em Moraes Almeida

HOMEM MORRE APÓS LEVAR UM TIRO ACIDENTAL DE RIFLE CALIBRE 22 EM MORAES ALMEIDA.

(Foto:Divulgação)- Conforme publicou o site plantão 24 horas news de Itaituba, a Policia Militar de Moraes Almeida atendeu a ocorrência por volta das 18h30mn da tarde deste domingo (21). Ao chegar no local ha policia constatou que o Nacional Charles André Maia, de 37 anos, residente e domiciliado na rua do novo estado s/n, foi atingido por um disparo de arma [rifle calibre 22], conforme informação de populares a vitima estava consumindo bebida alcoólica em sua residência e manuseava uma arma de fogo longa no momento do disparo.

VÍTIMA

De acordo com informações Vanessa dos Santos da Conceição (Esposa da Vítima) ao tentar tirar a arma (Rifle Calibre 22) do mesmo aconteceu um possível disparo acidental, onde a vítima foi conduzida até o posto de saúde do distrito para primeiros socorros, mais não resistiu evoluindo a óbito.

O DPC Ricardo Vieira foi comunicado sobre o fato acontecido, o mesmo autorizou o deslocamento do corpo até a cidade de Trairão e também pediu a apresentação da esposa do falecido.

A GUPM composta pelos militares Sgt Claudenes, Sgt Leal e Cb J.Batista seguiram para a o município levando o corpo do falecido e a esposa do mesmo para procedimentos cabíveis.

Charles ia colocar a arma na mão da criança pra que ela desse um tiro, mas eu não concordei e resolvi tirar a arma das mãos do Charles, foi quando ele segurou o cano e eu segurei a coronha foi quando o disparo aconteceu. “Segundo a esposa vítima”

Os áudios que circulam em redes sociais dizendo que uma criança havia atirado no próprio pai isso é mentira.

