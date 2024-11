Prefeitura do MT assinou contrato de R$ 20 milhões com empresas investigadas pelo Naco

Foto: Reprodução | Em Conliza, a empresa Pantanal Gestão recebeu R$ 2.936.109,92, já a Saga, faturou R$ 17.377.235,75.

A Prefeitura de Colniza assinou contrato com duas das empresas investigadas na Operação Gomorra, deflagrada nessa quinta-feira (07), que desmantelou uma organização criminosa que fraudou licitações e, com isso, recebeu mais de R$ 1,8 bilhões no Estado de Mato Grosso.

A ação cumpriu seis mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão na cidade de Barão de Melgaço. Entre os alvos, está a prefeita do município Margareth Gonçalves da Silva (União) e o ex-delator alvo da Operação Sodoma, Edezio Correia, apontado como líder do esquema.

Em Conliza, a empresa Pantanal Gestão recebeu R$ 2.936.109,92, já a Saga, faturou R$ 17.377.235,75. Entretanto, ainda não se sabe se os contratos foram fraudados e os valores superfaturados. O caso está sendo apurado pelo Naco.

A identificação do esquema ocorreu após a análise de todos processos licitatórios homologados pela Prefeitura de Barão de Melgaço com a empresa Centro América Frotas no período de 2020 até os dias atuais.

De acordo com o Naco, são investigados integrantes da administração municipal, empresários e quatro empresas, todas pertencentes ao mesmo grupo familiar, que prestam serviços em locação de sistema administrativo de autogestão integrada para o departamento de frotas do município.

Foi apontado ainda, até o momento, que proprietários de quatro empresas, todas com a participação de um mesmo núcleo familiar, já firmaram contratos com mais de 100 prefeituras e câmaras municipais. Todos estão sendo apurados.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/11/2024/09:43:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...