Prefeitura e Governo do Estado assinam convênio para reconstrução e ampliação da Escola Estadual de Ensino Médio Waldemar Lindermayer

Na manhã desta quinta-feira (17), mais uma obra foi anunciada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em Novo Progresso, região sudoeste estadual.

Governo assina convênio para reconstrução e ampliação de escola em Novo Progresso

Os mais de 800 alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Waldemar Lindermayer serão contemplados com a reconstrução e ampliação do prédio da unidade. As rachaduras e os alagamentos na parte interna da Escola darão lugar, em breve, a uma moderna estrutura com quadra coberta e salas climatizadas.

O secretário adjunto de Logística da Seduc, Alexandre Buchacra, mostra a ordem de serviço que garante o início da obra- (Foto: Rai Pontes / Ascom Seduc)

“Quando eu vou jogar vôlei com meus amigos, após as aulas, nós ficamos no sol. Ou seja, o que é para trazer um pouco de diversão, acaba trazendo um desgaste físico por conta da falta de estrutura. Eu sei que essa reforma vai trazer uma renovação para a nossa educação”, disse entusiasmado o aluno da primeira série do ensino médio, Josué Dias.

A professora Ilda Araújo, ex-diretora da instituição, conta que a reconstrução sempre foi desejo da toda a comunidade, e que por isso chegou a fazer inimizades com pessoas que não acreditavam que seria possível. “Parece tão pouco, mas é muito. Hoje, estar aqui com essa notícia é maravilhoso. Quantas e quantas vezes nós fizemos manutenção por conta própria”, disse a professora.

Marco na rede pública de ensino – Desde o início da atual gestão, em 2019, 114 unidades escolares foram entregues. Mais de 70 mil alunos foram beneficiados e 350 milhões de reais investidos, um marco nunca antes visto na história do Estado.

“É momento de celebrar as conquistas, mas continuar avançando com a nossa política de valorização à educação. Essa é uma determinação do nosso governador Helder Barbalho e que nós seguimos diariamente”, afirmou a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga.

O secretário adjunto de Logística da Seduc, Alexandre Buchacra, esteve no município de Novo Progresso e assinou a ordem de serviço com a prefeitura no valor superior a R$ 5,3 milhões. A obra tem o prazo de 365 dias para conclusão.

“A reconstrução vai possibilitar a construção de quadra coberta, salas amplas e climatizadas, laboratórios de informática e multidisciplinar, banheiros acessíveis, de forma a bem entender a comunidade estudantil de Novo Progresso, que terá sua realidade transformada por meio da Educação”, disse Buchacra.

“Há muito tempo a nossa sociedade vinha cobrando essa grande empreitada. Fizemos o pedido para o governador, que de pronto atendimento pediu para iniciarmos a construção de um convênio com a prefeitura. É uma parceria muito importante para todos” enfatizou o prefeito municipal, Gelson Dill.

Mais obras de educação – Ainda na visita ao município de 40 mil habitantes, o secretário Alexandre Buchacra e a comitiva do prefeito Gelson Dill visitaram o terreno onde está sendo erguida a creche que atenderá a mais de 200 famílias anualmente . O instrumento é fruto do programa “Creches por todo o Pará”, lançado pelo governador Helder Barbalho, em benefício dos 144 municípios paraenses.

O programa quer eliminar o déficit da Educação Básica no Pará. Em Novo Progresso, a obra de fundação do prédio já foi iniciada.

