Prefeitura recebe máquinas da operação Samaúma

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As máquinas doadas pelo IBAMA ajudarão a recuperar as estradas, melhorando o acesso da população a diversas comunidades afetadas.

O repasse atende a uma solicitação de ajuda efetuada pelo prefeito de Novo Progresso. No início do mês de janeiro, o prefeito decretou emergência, os temporais causaram alagamentos e deslizamentos de terra na região, comprometendo o acesso da população a diversas localidades. De posse das maquinas, poderá fazer melhorias para a cidade.

A ENTREGA passa a Prefeitura ser “Fiel depositário’ é a atribuição dada a alguém para guardar um bem durante um processo judicial, e está prevista no inciso IV, artigo 665, do Código de Processo Civil. Também sob a ótica do direito comercial, o fiel depositário é aquele que assume a guarda de determinado bem.

You May Also Like