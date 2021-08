Médico foi expulso do Hospital “igual um cachorro” por advogado da prefeitura,diz vereador

(Foto:Reprodução)- No uso da tribuna na sessão ordinária desta terça-feira 18 de agosto de 2021, o vereador Samuel (PSDB), disse que o médico Dr. Marcio Scheller de Lima teve pedido feito pela secretaria de saúde Eliane Borges e o advogado Arnaldo Malinski para se retirar do hospital. Conforme relatos do vereador novos médicos chegaram para suprir as vagas no HMNP e a ordem era para o medido desocupar o prédio. Após o pedido o médico permaneceu no local e teve seus pertences jogados para fora do prédio do hospital pelo advogado Arnaldo Malinski.

Foi expulso igual um cachorro, rejeitado, expelido, praticamente expulso”, diz o vereador Samuel.

Uma vergonha ,vergonha,vergonha o que vem acontecendo na saúde pública no município de Novo Progresso.

A situação que está e ainda mandar único medico embora igual um cachorro, um cachorro. Mandaram o medido embora, não tinha anestesista os pacientes chegam e tem que ser atendidos em clínica particular. Vergonhoso, não tem respeito com funcionário público…

Aonde está o prefeito nestas horas, o raio x não funciona e tem um novo lá parado jogado, disse o vereador Samuel Bertolin (PSDB)

Tiveram que voltar atrás e se ajoelhar para o Dr Marcio voltar, os novos médicos não queriam fazer cirurgia, morreu um jovem de acidente, os médicos se recusaram a de atender, isto é uma vergonha,vergonha,vergonha, palavras do vereador no legislativo.

