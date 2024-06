Prefeituras de Santarém e Bragança oferecem mais de 1.200 vagas em concurso

(Foto: Reprodução)- Inscrições serão abertas nesta semana e salário pode chegar a R$ 5 mil.

A prefeitura de Santarém e de Bragança estão com vagas abertas para concursos públicos municipais de servidores efetivos. Juntos, os dois concursos somam 1.257 vagas. São 861 vagas para a Prefeitura de Santarém e 396 para a Prefeitura de Bragança.

Prefeitura de Santarém

As inscrições para o concurso realizado em Santarém serão abertas a partir de 17 de junho e seguem até 18 de julho. Os salários são a partir de R$ 1.412. As provas serão aplicadas em duas fases. A primeira é constituída de prova escrita objetiva de múltipla escolha para todos os cargos. Na segunda fase haverá prova discursiva para cargos de procurador-geral municipal e para os cargos de docência e pedagógicos. As duas etapas serão de caráter eliminatório e classificatório.

De acordo com o edital para a Prefeitura de Santarém, o concurso oferece 6 vagas para o cargo de procurador (advogado), 10 vagas para agente de fiscalização portuária, 234 na saúde, 591 vagas na educação e 20 na assistência social.

Prefeitura de Bragança

As inscrições para o concurso municipal de Bragança se iniciam nesta sexta-feira (14/06) e seguem até o dia sete de julho. O pedido de isenção do valor de inscrição segue até o dia 21 de junho. Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 5.000, conforme indica o edital para a Prefeitura de Barcarena.

O concurso será realizado em duas etapas, com prova escrita e objetiva de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos para os cargos de nível superior e de caráter classificatório.

O concurso oferece 396 vagas para os seguintes cargos:

Agente de Vigilância Ambiental – 4 vagas

Agente de Vigilância Sanitária – 4 vagas

Arquiteto e Urbanista – 4 vagas

Assistente Administrativo – 76 vagas

Assistente Social – 8 vagas

Auditor Fiscal – 2 vagas

Auxiliar de Saúde Bucal – 5 vagas

Auxiliar de Serviços Operacionais – 5 vagas

Bibliotecário – 1 vaga

Biólogo – 3 vagas

Biomédico – 1 vaga

Cirurgião Dentista – 5 vagas

Educador Físico – 7 vagas

Eletricista – 1 vaga

Enfermeiro – 10 vagas

Engenheiro Agrônomo – 2 vagas

Engenheiro Ambiental – 1 vaga

Engenheiro Civil – 5 vagas

Engenheiro de Pesca – 2 vagas

Engenheiro Elétrico – 1 vaga

Engenheiro Florestal – 2 vagas

Engenheiro Sanitarista – 2 vagas

Estatístico – 1 vaga

Farmacêutico – 2 vagas

Fiscal de Receitas Municipais – 5 vagas

Fiscal de Serviço – 7 vagas

Fisioterapeuta – 2 vagas

Fonoaudiólogo – 2 vagas

Gari – 6 vagas

Gestor Ambiental – 2 vagas

Maqueiro – 1 vaga

Médico Clínico Geral – 1 vaga

Médico Veterinário – 2 vagas

Microscopista – 1 vaga

Motorista cat. D/E – 19 vagas

Nutricionista – 5 vagas

Operador de Máquinas Pesadas – 1 vaga

Pedagogo – 17 vagas

Pedagogo–Técnico Educacional – 10 vagas

Porteiro – 15 vagas

Psicólogo – 5 vagas

Técnico de Enfermagem – 11 vagas

Técnico em Agronomia – 4 vagas

Técnico em Aquicultura – 1 vaga

Técnico em Edificações – 6 vagas

Técnico em Gestão Cultural – 1 vaga

Técnico em Informática – 6 vagas

Técnico em Laboratório – 2 vagas

Técnico em Pesca – 1 vaga

Técnico em Radiologia – 2 vagas

Técnico em Saúde Bucal – 1 vaga

Técnico Imobiliário – 2 vagas

Topógrafo – 1 vaga

Terapeuta Ocupacional – 1 vaga

Turismólogo – 2 vagas

Vigia – 50 vagas

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2024/14:24:34

