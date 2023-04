Prêmio que oferta até R$ 50 mil para projetos audiovisuais para educação do PA prorroga inscrições

Casa das Artes volta a ter programação do Cineclube Alexandrino Moreira. — Foto: David Passinho / Ascom Fundação Cultural do Pará

Com prêmios de R$ 40 a 50 mil, edital “Mergulho FCP” recebe inscrições até dia 23 de abril.

A Fundação Cultural do Pará (FCP) prorrogou o prazo para inscrições no Prêmio “Mergulho FCP”, que devem ser realizadas por meio de formulário virtual até o próximo dia 23 de abril. São 15 prêmios e três linhas de ação: na linha de mostras de audiovisual, R$ 50 mil cada prêmio; na de ações educacionais transformadoras, R$ 40 mil; e na de produção de audiovisual para estudantes de graduação técnica e tecnológica, R$ 50 mil.

“Nesse primeiro mergulho, a gente está tentando se conectar com a educação de formas diferentes; esse é o nosso objetivo”, explica Melissa Barbery, coordenadora de Artes Visuais e Audiovisual da Casa das Artes.

A primeira linha de ação é a de Mostras de Audiovisual, a segunda é a de ações educacionais transformadoras por meio do audiovisual, e a terceira é para produção de audiovisual para estudantes de graduação técnica e tecnológica.

“Então é um edital totalmente diferente de todos os que já tivemos. Ele é focado em três nichos diferentes. De todas as linhas, a mais conectada à educação é a de ações transformadoras, voltada para professores da rede pública. Essa linha é focada principalmente nas escolas públicas municipais e estaduais, da capital e do interior”, detalha.

A primeira linha visa montar uma mostra de audiovisual. “Se a pessoa já tem uma mostra no seu bairro, na sua cidade, a FCP vai entrar com o prêmio para manter essa mostra, e em contrapartida, a produtora oferece ações educativas, como oficinas, por exemplo. E depois vem um recorte da Mostra para Casa Das Artes, porque também é um edital de ocupação da Casa”, conta a servidora.

Na linha de ações transformadoras por meio do audiovisual, o objetivo é alcançar os professores e professoras que estão na rede pública de ensino e dar condições para que possam planejar e executar ações transformadoras por meio do audiovisual dentro ou fora das dependências da escola, mas ligadas às atividades escolares.

A linha de produção para estudantes de curso técnico ou tecnológico relacionados ao audiovisual foi pensada para alcançar um grupo de pessoas que está pensando e vivendo o audiovisual, mas ainda como estudante, em um momento ainda de experimentação.

