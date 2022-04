Presidente Bolsonaro estará em Mato Grosso na próxima semana na maior convenção nacional de pastores

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ano passado, ele esteve em Cuiabá em encontro com lideranças indígenas. Há dois anos, o presidente também esteve em Sinop inaugurando uma indústria de etanol e em Sorriso, se reunindo com lideranças políticas.

A Crusoé informa que ele é único pré-candidato à Presidência convidado para o evento realizado a cada dois anos e deve discursar para cerca de 15 mil religiosos reunidos no Grande Templo, sede das Assembleias de Deus em Mato Grosso. A projeção é que outros 95 mil pastores vão assistir à convenção por videoconferência. (As informações são do Só Notícias).

O presidente Jair Bolsonaro confirmou que irá a Cuiabá, na próxima terça-feira, participar da semana da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, considerada a maior convenção de pastores do Brasil.

