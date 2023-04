Presidente da Associação Quilombola de Pacoval desaparece após ir ao banco para pagar contas em Alenquer

Edilton Pacoval está desaparecido — Foto: Redes Sociais

De acordo com o advogado, amigo e orientador jurídico da entidade Quilombola, Márcio Arrais, um boletim de ocorrência já foi registrado sobre o caso.

O Presidente da Associação Comunitária de Negros do Quilombo Pacoval (ACONQUIPAL), Edilton Pacoval, desapareceu após ir ao banco para pagar contas em Alenquer, no oeste do Pará. Edilton não fez contato com familiares desde a quinta (30).

“Solicitamos que quaisquer informações que possam indicar a localização ou de pessoas que tenham tido contato com o Edilton nestes dias serão de extrema importância para que possamos encontrá-lo”, disse o advogado.

Ainda segundo Márcio Arrais, medidas já foram tomadas para comunicar os órgãos federais competentes para pedido de ajuda, como o Ministério da Justiça, na pessoa do Ministro Flávio Dino, o Ministério de Direitos Humanos, na pessoa do Ministro Silvio de Almeida, e o Ministério dos povos indígenas e tradicionais na pessoa da Ministra Sônia Guajajara.

Desaparecimento

De acordo com familiares, Edilton Pacoval saiu de casa com destino à agencias bancárias de Alenquer, onde faria alguns pagamentos de contas pessoais, mas não foi mais visto e nem fez mais contato.

Familiares tentam falar com Edilton por telefone e redes sociais, sem sucesso. Amigos de Edilton também não tiveram mais contato com ele.

Informações

Ainda segundo o advogado, qualquer informação sobre o paradeiro de Edilton Pacoval pode ser repassada às autoridades policiais ou para o contato (93) 99143-7713. As informações e a identidade de quem tiver informações serão mantidos em sigilo.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA em 03/04/2023/15:01:13

