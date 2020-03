Presidente da Câmara tem veiculo atingido por maquina ao fiscalizar obra da avenida Jamanxim

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – O presidente da Câmara Municipal Vereador Chico Souza teve veiculo atingido pela patrola da empresa JM terraplanagem , ao entrar na área de serviço que a empresa executa na Avenida Jamanxim.

A reportagem esteve no local e ouviu funcionários da empresa: Segundo eles o Vereador foi orientado para não passar no bloqueio, as maquinas estão trabalhando e o aceso esta proibido,informou.

“O Vereador alegou que iria fiscalizar a obra, seguiu em frente e foi atingido pela maquina na frente do veiculo”.

Segundo o encarregado o motorista da maquina não tem culpa, ainda que ele foi ágil, poderia ter passado por cima, o local esta com o transito bloqueado para podermos trabalhar, ele teve sorte,disse.

O vereador se ausentou e no momento da reportagem não estava , somente o veiculo.

A policia Chegou no local.

Veja as Fotos

